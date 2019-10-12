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Espreso.tvОбществоЭлладская православная церковь признала ПЦУ

Элладская православная церковь признала ПЦУ

Иероним и Епифаний
Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием

Произошло это сегодня, 12 октября 2019 года, в Афинах - на соборе Священного Синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу этой религиийнои конфессии.

Во время заседания Иероним выступил с докладом "Информация об автокефальной церкви Украины", в завершение которой он выступил с последующим призывом:

"Я предлагаю признание церкви Автокефальной православной церкви независимой республики Украина".

При этом он ссылался на соответствующую позицию Вселенского патриархата.

После чего состоялось обсуждение и голосование.

Епископы Элладской церкви получили возможность высказаться, а епископ Кесарийский Даниил предложил принять решение после четкого голосования. Оно оказалось в пользу религиозной и церковной независимости Украины.

Официальное объявление Священного синода церкви Греции ожидается в ближайшее время.

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