Элладская православная церковь признала ПЦУ
Произошло это сегодня, 12 октября 2019 года, в Афинах - на соборе Священного Синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу этой религиийнои конфессии.
Во время заседания Иероним выступил с докладом "Информация об автокефальной церкви Украины", в завершение которой он выступил с последующим призывом:
"Я предлагаю признание церкви Автокефальной православной церкви независимой республики Украина".
При этом он ссылался на соответствующую позицию Вселенского патриархата.
После чего состоялось обсуждение и голосование.
Епископы Элладской церкви получили возможность высказаться, а епископ Кесарийский Даниил предложил принять решение после четкого голосования. Оно оказалось в пользу религиозной и церковной независимости Украины.
Официальное объявление Священного синода церкви Греции ожидается в ближайшее время.
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