Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Православной церковью Эллады

13 октября, 2019, 17:51

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием его автокефалии в Греции

Об этом сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман в twitter.

"Вселенский патриарх Варфоломей во время сегодняшней праздничной литургии поздравил Православную церковь Украины с ее признанием сестринской церковью Эллады. Благодарны Матери-Церкви за постоянную заботу об Украине", - написал Гаман.

Вселенский Патриарх Варфоломей во время сегодняшней праздничной литургии поздравил Православную Церковь Украины с ее признанием сестринской Церквью Эллады. Благодарны Матери-Церкви за постоянную заботу об Украине. pic.twitter.com/DGbrDHCTdg - Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) October 13 2019