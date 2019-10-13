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Espreso.tvОбществоВарфоломей поздравил ПЦУ с признанием Православной церковью Эллады

Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Православной церковью Эллады


фото: ukrinform.ua
Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием его автокефалии в Греции

Об этом сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман в twitter.

"Вселенский патриарх Варфоломей во время сегодняшней праздничной литургии поздравил Православную церковь Украины с ее признанием сестринской церковью Эллады. Благодарны Матери-Церкви за постоянную заботу об Украине", - написал Гаман.

  • Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
  • 12 октября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москве не удалось остановить процесс признания Православной церкви Украины в мире.
  • Митрополит Епифаний поблагодарил Православную церковь Эллады за признание автокефалии Православной церкви Украины.
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