Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Православной церковью Эллады
13 октября, 2019, 17:51
Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием его автокефалии в Греции
Об этом сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман в twitter.
"Вселенский патриарх Варфоломей во время сегодняшней праздничной литургии поздравил Православную церковь Украины с ее признанием сестринской церковью Эллады. Благодарны Матери-Церкви за постоянную заботу об Украине", - написал Гаман.
Вселенский Патриарх Варфоломей во время сегодняшней праздничной литургии поздравил Православную Церковь Украины с ее признанием сестринской Церквью Эллады. Благодарны Матери-Церкви за постоянную заботу об Украине. pic.twitter.com/DGbrDHCTdg- Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) October 13 2019
- Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
- 12 октября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москве не удалось остановить процесс признания Православной церкви Украины в мире.
- Митрополит Епифаний поблагодарил Православную церковь Эллады за признание автокефалии Православной церкви Украины.
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