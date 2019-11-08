 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАлександрийский патриархат признал ПЦУ

Александрийский патриархат признал ПЦУ


фото: wakeup.in.ua
Один из старейших в мире Александрийский патриархат официально признал автокефальную православную церковь Украины

Об этом сообщает ВВС Украина.

По данным источников ВВС Украина, патриарх Александрии Феодор ІІ помянул во время богослужения митрополита Киевского Епифания.

Также об этом сообщают греческие православные издания Orthodoxia и Romfea.

Александрийский патриархат стал первым среди старых патриархатов православного мира (после Константинополя, предоставил томос), который начал евхаристическое общение с ПЦУ и начал поминать ее предстоятеля.

Александрийский патриархат занимает второе место в диптиха православных церквей мира.

Многие другие поместных церквей уже заявляли, что будут определяться относительно своего отношения к Православной церкви Украины после того, как ее признают старые патриархата, такие как Александрийский.

Видео литургии, на которой патриарх Феодор ІІ поминает Епифания Киевского опубликовал архиепископ ПЦУ Евстратий. Он добавил, что официальное сообщение о признании Украинской церкви будет выпущено Александрийским патриархатом позже.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифания.

Томос, который подтверждает автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптиха поместных православных церквей мира.

Сейчас ПЦУ официально признана Вселенским патриархатом и Элладской православной церковью.

В состав ПЦУ уже перешло более 500 приходов из состава Московского патриархата в Украине.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины. Его примеру последовали зависимые от Москвы Антиохийский патриархат, Православная церковь Чешских и Словацких земель, Польская православная церковь, а также союзная РПЦ Сербская церковь.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 ноября, 2019 пятница

больше новостей

8 ноября, 2019 пятница

7 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать