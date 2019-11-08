Александрийский патриархат признал ПЦУ

8 ноября, 2019, 13:16

Один из старейших в мире Александрийский патриархат официально признал автокефальную православную церковь Украины

Об этом сообщает ВВС Украина.

По данным источников ВВС Украина, патриарх Александрии Феодор ІІ помянул во время богослужения митрополита Киевского Епифания.

Также об этом сообщают греческие православные издания Orthodoxia и Romfea.

Александрийский патриархат стал первым среди старых патриархатов православного мира (после Константинополя, предоставил томос), который начал евхаристическое общение с ПЦУ и начал поминать ее предстоятеля.

Александрийский патриархат занимает второе место в диптиха православных церквей мира.

Многие другие поместных церквей уже заявляли, что будут определяться относительно своего отношения к Православной церкви Украины после того, как ее признают старые патриархата, такие как Александрийский.

Видео литургии, на которой патриарх Феодор ІІ поминает Епифания Киевского опубликовал архиепископ ПЦУ Евстратий. Он добавил, что официальное сообщение о признании Украинской церкви будет выпущено Александрийским патриархатом позже.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифания.

Томос, который подтверждает автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптиха поместных православных церквей мира.

Сейчас ПЦУ официально признана Вселенским патриархатом и Элладской православной церковью.

В состав ПЦУ уже перешло более 500 приходов из состава Московского патриархата в Украине.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины. Его примеру последовали зависимые от Москвы Антиохийский патриархат, Православная церковь Чешских и Словацких земель, Польская православная церковь, а также союзная РПЦ Сербская церковь.