Германия выведет часть войск из Ирака
7 января, 2020, 13:34
Немецкое правительство решило вывести часть военного контингента ФРГ, находящегося в Ираке
Об этом сообщил немецкий министр иностранных дел Гайко Маас, передает DW.
По словам Мааса, из Ирака выведут солдат Бундесвера, которые находятся в городах Багдад и Таджи. Они будут переброшены в Иорданию. Министр признал, что одной из причин принятия такого решения соображения безопасности, добавив, что дальнейшие действия правительства ФРГ будут определяться оценкой текущего положения в стране.
"Если парламент и правительство не хотят больше видеть иностранные войска в Ираке, в Ираке больше не будет немецких солдат", - отметил Маас.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
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