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Espreso.tvОбществоГермания выведет часть войск из Ирака

Германия выведет часть войск из Ирака

Немецкое правительство решило вывести часть военного контингента ФРГ, находящегося в Ираке

Об этом сообщил немецкий министр иностранных дел Гайко Маас, передает DW.

По словам Мааса, из Ирака выведут солдат Бундесвера, которые находятся в городах Багдад и Таджи. Они будут переброшены в Иорданию. Министр признал, что одной из причин принятия такого решения соображения безопасности, добавив, что дальнейшие действия правительства ФРГ будут определяться оценкой текущего положения в стране.

"Если парламент и правительство не хотят больше видеть иностранные войска в Ираке, в Ираке больше не будет немецких солдат", - отметил Маас.

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