Иран никогда не должен получить ядерное оружие, - Столтенберг
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи послов стран-членов относительно обострения напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Европейская правда.
"Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы разделяем беспокойство по поводу ракетных испытаний Ирана", - сказал Столтенберг.
По его словам, на встрече США проинформировали союзников о ситуации в регионе после недавних нападений на коалиционные силы в Ираке и и после удара по генералу Сулеймани.
Столтенберг отметил, что на протяжении многих лет все союзники выражали обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности Ирана во всем регионе. Он особо призвал Иран воздержаться от провокаций.
"На нашей сегодняшней встрече союзники призвали к сдержанности и деэскалации. Новый конфликт никому не нужен", - сказал Столтенберг.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
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