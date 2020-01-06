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Espreso.tvМирИран никогда не должен получить ядерное оружие, - Столтенберг

Иран никогда не должен получить ядерное оружие, - Столтенберг

Все страны НАТО имеют единую позицию относительно того, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи послов стран-членов относительно обострения напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Европейская правда.

"Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы разделяем беспокойство по поводу ракетных испытаний Ирана", - сказал Столтенберг.

По его словам, на встрече США проинформировали союзников о ситуации в регионе после недавних нападений на коалиционные силы в Ираке и и после удара по генералу Сулеймани.

Столтенберг отметил, что на протяжении многих лет все союзники выражали обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности Ирана во всем регионе. Он особо призвал Иран воздержаться от провокаций.

"На нашей сегодняшней встрече союзники призвали к сдержанности и деэскалации. Новый конфликт никому не нужен", - сказал Столтенберг.

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