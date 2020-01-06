В столице Ирака вновь обстреляли посольство США
6 января, 2020, 11:08
5 января у посольства Соединенных Штатов Америки в Багдаде разорвалось не менее 2 ракет
Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на арабские СМИ.
Минимум две ракеты разорвались в воскресенье, 5 января, у посольства США в Багдаде.
Как сообщалось, информации о жертвах среди сотрудников посольства не поступало.
В посольстве США в Багдаде не комментировали новый обстрел в "зеленой зоне города" у здания диппредставительства.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
- 5 января стало известно, что Иран готовится нанести удары по американским военным объектам
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