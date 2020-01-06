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Espreso.tvОбществоВ столице Ирака вновь обстреляли посольство США

В столице Ирака вновь обстреляли посольство США

5 января у посольства Соединенных Штатов Америки в Багдаде разорвалось не менее 2 ракет

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на арабские СМИ.

Минимум две ракеты разорвались в воскресенье, 5 января, у посольства США в Багдаде.

Как сообщалось, информации о жертвах среди сотрудников посольства не поступало.

В посольстве США в Багдаде не комментировали новый обстрел в "зеленой зоне города" у здания диппредставительства.

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
  • Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
  • 5 января стало известно, что Иран готовится нанести удары по американским военным объектам
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