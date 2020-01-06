В столице Ирака вновь обстреляли посольство США

6 января, 2020, 11:08

5 января у посольства Соединенных Штатов Америки в Багдаде разорвалось не менее 2 ракет

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на арабские СМИ.

Минимум две ракеты разорвались в воскресенье, 5 января, у посольства США в Багдаде.

Как сообщалось, информации о жертвах среди сотрудников посольства не поступало.

В посольстве США в Багдаде не комментировали новый обстрел в "зеленой зоне города" у здания диппредставительства.