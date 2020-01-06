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Espreso.tvОбществоРябошапка назначил прокуроров по делу резонансного убийства в Каховке

Рябошапка назначил прокуроров по делу резонансного убийства в Каховке


фото: 24 Канал
5 января 2020 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров при расследовании убийства жителя Каховки на Новый год

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

"5 января 2020 г. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года", - говорится в заявлении пресс-службы .

В Офисе генпрокурора заявляют, что задачей прокуроров, которые уже выехали на место преступления, будет тщательное и объективное изучение всех версий соделанного, состояния производства, принятия мер к установлению всех причастных к убийству лиц.

  • Напомним, 1 января в Каховке расстреляли 26-летнего местного жителя. Получив ряд пулевых ранений, через двое суток мужчина скончался в больнице. В результате преступления жители Каховки начали палить шины под участком полиции.
  • По делу о резонансном убийстве 26-летнего мужчины в Каховке, к которому может быть причастен полицейский, назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу.
  • Также сообщалось, что Государственное бюро расследований изучает обстоятельства возможной причастности полицейского к убийству мужчины в Херсонской области
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