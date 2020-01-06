Рябошапка назначил прокуроров по делу резонансного убийства в Каховке

6 января, 2020, 12:38

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

"5 января 2020 г. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года", - говорится в заявлении пресс-службы .

В Офисе генпрокурора заявляют, что задачей прокуроров, которые уже выехали на место преступления, будет тщательное и объективное изучение всех версий соделанного, состояния производства, принятия мер к установлению всех причастных к убийству лиц.