Рябошапка назначил прокуроров по делу резонансного убийства в Каховке
6 января, 2020, 12:38
5 января 2020 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров при расследовании убийства жителя Каховки на Новый год
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.
"5 января 2020 г. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года", - говорится в заявлении пресс-службы .
В Офисе генпрокурора заявляют, что задачей прокуроров, которые уже выехали на место преступления, будет тщательное и объективное изучение всех версий соделанного, состояния производства, принятия мер к установлению всех причастных к убийству лиц.
- Напомним, 1 января в Каховке расстреляли 26-летнего местного жителя. Получив ряд пулевых ранений, через двое суток мужчина скончался в больнице. В результате преступления жители Каховки начали палить шины под участком полиции.
- По делу о резонансном убийстве 26-летнего мужчины в Каховке, к которому может быть причастен полицейский, назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу.
- Также сообщалось, что Государственное бюро расследований изучает обстоятельства возможной причастности полицейского к убийству мужчины в Херсонской области
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