Семейная ссора в Каховке привела к резонансному убийству. Под участком полиции жгут шины

5 января, 2020, 11:44

Новый год Каховка встретила кровавым преступлением: расстрелян 26-летний местный житель. Получив ряд пулевых ранений, через двое суток мужчина скончался в больнице. Стрелял в каховчанина гражданский муж его бывшей жены. Трагедию можно было бы назвать очередным бытовым преступлением, произошедшим на фоне пьянки, если бы не много "но" в этом деле. Именно из-за них дошло до протестов под зданием полиции

Подробности со ссылкой на херсонское издание Новый День рассказывает Еспресо.TV.

Перед фасадом Каховского отдела полиции - не менее сотни человек. Примерно столько же остались стоять под зданием горрайсуда, где вот-вот должны избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве. Скорбящая женщина в черном платке крепко прижимает к сердцу портрет. Елена Чебукина только что потеряла сына.

Владимиру было 26 лет. О том, что его расстреляли, мать узнала уже от медиков. В больницу приехала, когда сын был на операционном столе. Почти 4 часа хирурги доставали пули из тела тяжело раненого, часть металла так и осталась в нем. У мужчины оказались простреленными буквально все внутренние органы. Женщина уверяет, что хирурги увидели неодинаковы пули.

"Реаниматолог ко мне вышел и сказал, что за всю свою практику впервые видит, чтобы с человека сделали просто решето. И еще удивлялся, как мой сын не умер на месте. Так вот врач говорил, что пули были в теле из трех видов оружия" , - говорит Елена Чебукина.

На основе этого родные убитого подозревают, что стрелок был не один. К тому же, по их словам, именно место преступления было не совсем там, где это видит следствие. Но обо всем по порядку. По официальной информации полиции за несколько часов до трагедии Владимир Чебукин поссорился со своей бывшей женой. Все произошло в ночном клубе, где женщина отдыхала со своим сожителем и друзьями. Затем компания поехала к паре домой, но впоследствии перед домом появился Чебукин, чтобы в очередной раз выяснить отношения с нынешним избранником его бывшей. Последний выскочил из дома с охотничьим карабином, из которого и расстрелял мужчину, который держал в руках травматический пистолет. По материалам дела, все это произошло во дворе двухэтажного дома, где живут гражданские супруги. Родные же погибшего отстаивают другую версию. По их словам, от того, кто сейчас в статусе подозреваемого, Владимир получил СМС о том, что сына своего он увидит разве что через суд. Таким образом, мол, его спровоцировали ехать к дому. Последний кстати, под охраной и обнесен высоким забором. Родственники не верят, что потерпевший, который, разумеется, не был трезвым после встречи Нового года, мог перелезть через забор. Они подозревают, что во двор мужчину занесли уже тяжело раненого, бросив рядом его личный травматический пистолет, который мог быть при нем. Интересно, что баннер на заборе дома с улицы в нескольких местах в дырках, как от выстрелов.

Зато следов крови не видно, родные убитого уверены, что их замыли. Также по их информации, записи с видеокамер, расположенных на том же доме, могут быть стерты. В полиции говорят, что видео с камер наблюдения еще не изымали.

Люди, пришедшие под стены полиции уверены - дело затирается, так как на то есть причины. Во-первых, подозреваемый - бывший оперуполномоченный, до 2012 года он работал в одном из райотделов Херсона. Во-вторых, родители его гражданской жены очень влиятельные в городе люди, бизнесмены. В-третьих, в доме, возле которого произошло убийство, отдыхал и действующий правоохранитель. Инспектор разрешительной системы Каховского райотдела полиции является другом подозреваемого и с ним встречал Новый год. Родные убитого и люди, которые пришли на пикет, не верят, что этот человек не причастен к преступлению. Зато в полиции уверяют, что полицейский на месте оказался уже после того, как произошло убийство. По делу он проходит как свидетель.

"По его показаниям, он выбежал из дома уже когда были выстрелы, взял за руку потерпевшего и инициировал вызов "скорой", - отметил начальник Каховского отдела полиции ГУНП в Херсонской области Алексей Войчек.

На момент протеста под полицией в Каховку приехал заместитель начальника ГУНП в Херсонской области Николай Вербицкий. Он отметил, что тот же инспектор разрешительной системы отстранен от исполнения обязанностей на время служебного расследования.

"В течение 10 дней мы должны завершить расследование. Но решение в отношении сотрудника полиции будет принимать ГБР, туда передадим все материалы", - рассказал Вербицкий.

Пока пикетируют здание райотдела полиции, суд принимает меры пресечения пока единственному подозреваемому по делу. Он 60 суток будет находиться под стражей. Защищают мужчину сразу четыре адвоката, среди них - херсонские.

Вечером в субботу, 4 января 2020 года, в Каховке произошла новая волна протестов. После встречи с руководством районной полиции местные жители подожгли под зданием райотдела автомобильные шины.