Убийство в Каховке: в деле проведут повторную судебно-медицинскую экспертизу

5 января, 2020, 16:07

По делу о резонансном убийстве 26-летнего мужчины в Каховке, к которому может быть причастен полицейский, назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу

Об этом заявил начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий, сообщает hromadske.

"На сегодня мы назначили ряд экспертиз. По договоренности с представителями потерпевших, мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за проведением экспертиз", - рассказал Вербицкий.

По его словам, также будет проведена повторная судебно-медицинская экспертиза трупа погибшего мужчины.

"Поскольку у потерпевших есть вопросы и они требуют, чтобы была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза трупа, которая ответит на противоречивые вопросы, в частности, из скольких видов оружия были выстрелы, какие конкретно были телесные повреждения, сколько их было, характерны ли они для боевого огнестрельного оружия, которое было изъято. На все эти вопросы даст ответ повторная экспертиза, которую проведет завтра комиссия в составе трех человек. Туда также допустят представителя потерпевших, который будет следить за объективностью проведения экспертизы ", - сказал Вербицкий.

Начальник следственного управления полиции Херсонщины также сказал, что в отношении членов следственно-оперативной группы Каховского отделения полиции проводят служебную проверку.