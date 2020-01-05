Убийство в Каховке: ГБР начало расследование причастности полицейского

5 января, 2020, 19:05

Государственное бюро расследований изучает обстоятельства возможной причастности полицейского к убийству мужчины в Херсонской области

Об этом сообщает официальный сайт ГБР.

"Инцидент произошел около 6:00 утра 1 января. В результате конфликта один из его участников (бывший работник милиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице. По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование начато по факту возможного превышения правоохранителем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия. В том числе, будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия.

Досудебное расследование продолжается.