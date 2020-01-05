Убийство в Каховке: ГБР начало расследование причастности полицейского
Об этом сообщает официальный сайт ГБР.
"Инцидент произошел около 6:00 утра 1 января. В результате конфликта один из его участников (бывший работник милиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице. По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование начато по факту возможного превышения правоохранителем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Следователями ГБР проводится комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия. В том числе, будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия.
Досудебное расследование продолжается.
- Напомним, 1 января в Каховке расстреляли 26-летнего местного жителя. Получив ряд пулевых ранений, через двое суток мужчина скончался в больнице.
- По делу о резонансном убийстве 26-летнего мужчины в Каховке, к которому может быть причастен полицейский, назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу .
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