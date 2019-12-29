Зеленский рассказал о следующем этапе освобождения пленников
29 декабря, 2019, 22:33
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над освобождением заключенных, находящихся в России и оккупированном Крыму
Об этом Зеленский заявил в аэропорту "Борисполь", во время встречи освобожденных 29 декабря украинских пленников, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, сейчас начинается работа над следующим этапом освобождения удерживаемых лиц в РФ и оккупированном Крыму.
"Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки", все о чем договаривались - выполнено. В этом вопросе. Но мы понимаем, что еще много людей на территории РФ, из Крыма перевозимых, это другой трек, которым мы тоже занимаемся", - заверил Зеленский.
- Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что отдал бы 100 беркутовцев , чтобы вернуть одного героя.
- 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников .
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек, освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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