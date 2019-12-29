Зеленский рассказал о следующем этапе освобождения пленников

29 декабря, 2019, 22:33

Об этом Зеленский заявил в аэропорту "Борисполь", во время встречи освобожденных 29 декабря украинских пленников, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, сейчас начинается работа над следующим этапом освобождения удерживаемых лиц в РФ и оккупированном Крыму.

"Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки", все о чем договаривались - выполнено. В этом вопросе. Но мы понимаем, что еще много людей на территории РФ, из Крыма перевозимых, это другой трек, которым мы тоже занимаемся", - заверил Зеленский.