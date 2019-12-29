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Espreso.tvОбществоОбнародован полный список освобожденных из плена украинских пленников

Обнародован полный список освобожденных из плена украинских пленников


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек, освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

Отмечается, что в результате обмена в Украину вернулись 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (семнадцать из которых содержались с 2015-2016 годов).

  • 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников .
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