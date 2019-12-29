Обнародован полный список освобожденных из плена украинских пленников

29 декабря, 2019, 17:30

Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек, освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

Отмечается, что в результате обмена в Украину вернулись 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (семнадцать из которых содержались с 2015-2016 годов).