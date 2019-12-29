Я бы отдал 100 беркутовцев, чтобы вернуть одного героя, - Зеленский

29 декабря, 2019, 22:18

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В аэропорту Зеленский выступил на брифинге и назвал освобождение украинских пленников из плена победой.

"Хочу поздравить всех украинцев. Самое главное - это люди дома. Первая часть, о чем мы договаривались в "нормандском формате", выполнена. Мы вернули наших людей, освободили 81 человек, 76 человек сейчас на контролируемой части Украины, шесть осталось на временно оккупированной территории, потому что там их семьи ", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, решение об обмене обвиняемых в убийствах на Майдан беркутовцев было политическим.

"По поводу беркутовцев. Да, это условия "всех на всех". Мы забирали наших героев, я считаю, что это сложное было решение. Решение - политическое. Я считаю, что наши бойцы, наши военные все они являются герои. Для нас приоритет - вернуть наших людей. Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого нет. Но мы смогли вернуть живых. Дела Майдана мы закончим, обязательно. Если б беркутовцы, которые 5 лет были без суда, остались, мы бы не получили ребят, которые были в Дебальцево. Если бы у меня было 100 беркутовцев, я бы их отдал, чтобы получить одного разведчика ", - сказал Зеленский.