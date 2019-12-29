Освобожденные "ЛНР": украинские пленные направляются в Краматорск, а затем отправятся в Борисполь
29 декабря, 2019, 13:23
Стало известно, что дальше происходит с 25 украинскими пленниками, освобожденными сегодня, 29 декабря 2019 года, российским террористической группировкой "ЛНР" во время большого обмена пленными на КПВВ "Майорское"
Подробности рассказывает Еспресо.TV.
Сейчас их везут в города Краматорска Донецкой области, а оттуда - вместе со всеми теми, кого должны освободить - уже самолетом переправят в столичный аэропорт "Борисполь". Военный спецборт отправился за ними, напомним, еще в 9:00 утра
Среди тех, кого передали из оккупированного Луганска, - четверо украинских военнослужащих, которые длительное время находились в плену. Это Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев Роман Фурсов.
Как уже сообщалось, около 19:00 освобожденных из плена будет встречать президент Владимир Зеленский и другие первые лица государства.
- Группировка "ЛНР" передало Украине 25 пленных.
- Процедура выдачи граждан Украины на подконтрольную территорию - одновременно и с участием "ЛНР", и с участием "ДНР" - началась в 11:00.
- Выдача украинской стороне тех, кто находился в плену "ДНР", до сих пор происходит.
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