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Espreso.tvОбществоГруппировка "ЛНР" передала Украине 25 пленных

Группировка "ЛНР" передала Украине 25 пленных

Во время трансляции в прямом эфире представительница российской террористической организации "ЛНР" Ольга Кобцева посчитала людей, которых она на КПВВ "Майорское" передаст Киеву

Подробности со ссылкой на издание Новости Донбасса рассказывает Еспресо.TV.

Получилось 25 человек.

Никто из них не захотел остаться в оккупированном Луганске.

В свою очередь, террористами "ДНР" объявлена следующая формула обмена: отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников. При этом 20 их бывших боевиков не согласились возвращаться на неподконтрольную территорию.

В целом, по словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, "сегодня будут освобождены 80 наших ребят" .

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