Обмен пленными. Военный борт вылетел из Борисполя, - Соня Кошкина

29 декабря, 2019, 09:19

иллюстративное

фото: prm.ua

Около 9:00 утра в воскресенье, 29 декабря 2019 года, в рамках заявленного сегодня президентом Украины Владимиром Зеленским большого обмена пленными между Украиной и Россией специальный самолет вылетел из киевского аэропорта "Борисполь"