 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбмен пленными. Военный борт вылетел из Борисполя, - Соня Кошкина

Обмен пленными. Военный борт вылетел из Борисполя, - Соня Кошкина

иллюстративное
фото: prm.ua
Около 9:00 утра в воскресенье, 29 декабря 2019 года, в рамках заявленного сегодня президентом Украины Владимиром Зеленским большого обмена пленными между Украиной и Россией специальный самолет вылетел из киевского аэропорта "Борисполь"

Об этом на своем авторском канале в сети Telegram в 9:11 сообщила известная украинская журналистка Соня Кошкина, информирует Еспресо.TV.

"Только что специальный военный борт вылетел из Борисполя. Буквально пару минут назад", - отмечает она.

Другие подробности не приводятся.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2019 воскресенье

28 декабря, 2019 суббота

больше новостей

29 декабря, 2019 воскресенье

28 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать