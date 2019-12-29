Обмен пленными. Военный борт вылетел из Борисполя, - Соня Кошкина
29 декабря, 2019, 09:19
Около 9:00 утра в воскресенье, 29 декабря 2019 года, в рамках заявленного сегодня президентом Украины Владимиром Зеленским большого обмена пленными между Украиной и Россией специальный самолет вылетел из киевского аэропорта "Борисполь"
Об этом на своем авторском канале в сети Telegram в 9:11 сообщила известная украинская журналистка Соня Кошкина, информирует Еспресо.TV.
"Только что специальный военный борт вылетел из Борисполя. Буквально пару минут назад", - отмечает она.
Другие подробности не приводятся.
- Представители СМИ, напомним, не аккредитованы на непосредственный обмен.
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