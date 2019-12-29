Освобожден водитель из Алчевска Эдуард Алоян

29 декабря, 2019, 14:04

Среди тех, кто сегодня, 29 декабря 2019 года, был передан украинской стороне российской террористической группировкой "ЛНР" - водитель из Алчевска Эдуард Алоян

11 июля этого года "Верховный суд" ЛНР "приговорил его к 12 годам лишения свободы за "шпионаж", передает Еспресо.TV со ссылкой на портал судебной журналистики Грати.

Алояна обвиняли в том, что он был "завербован Службой безопасности Украины".

По версии "следствия", осуществляя пассажирские перевозки, он якобы перевозил на территорию "ЛНР" оружие и боеприпасы для диверсионно-разведывательных групп, а также осуществлял фото- и видеосъемку объектов, интересующие украинскую сторону.