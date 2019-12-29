Освобожден водитель из Алчевска Эдуард Алоян
29 декабря, 2019, 14:04
Среди тех, кто сегодня, 29 декабря 2019 года, был передан украинской стороне российской террористической группировкой "ЛНР" - водитель из Алчевска Эдуард Алоян
11 июля этого года "Верховный суд" ЛНР "приговорил его к 12 годам лишения свободы за "шпионаж", передает Еспресо.TV со ссылкой на портал судебной журналистики Грати.
Алояна обвиняли в том, что он был "завербован Службой безопасности Украины".
По версии "следствия", осуществляя пассажирские перевозки, он якобы перевозил на территорию "ЛНР" оружие и боеприпасы для диверсионно-разведывательных групп, а также осуществлял фото- и видеосъемку объектов, интересующие украинскую сторону.
- Группировка "ЛНР" передала Украине 25 пленных . Это количество является пока окончательным.
- Среди них четверо украинских военнослужащих, которые длительное время находились в плену. Это Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев Роман Фурсов.
- Освобожденные "ЛНР" украинские пленные направляются в Краматорск, а затем отправятся в Борисполь.
- Процедура выдачи граждан Украины на подконтрольную территорию - одновременно и с участием "ЛНР", и с участием "ДНР" - началась в 11:00 .
- Выдача украинской стороне тех, кто находился в плену "ДНР", задерживается "по техническим причинам" .
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