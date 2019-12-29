Выдача украинских пленников "ДНР" задерживается по "техническим причинам"
29 декабря, 2019, 13:47
Ответственные за сегодняшний большой обмен пленными на КПВВ "Майорское" боевики ОРДО прекратили процесс проверки украинских пленных
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.
"Представители "ДНР" заявили, что обмен затягивается "по техническим причинам", - отмечается в сообщении.
- Группировка "ЛНР" передало Украине 25 пленных . Это количество является пока окончательным.
- Освобожденные "ЛНР" украинские пленные направляются в Краматорск, а затем отправятся в Борисполь.
- Процедура выдачи граждан Украины на подконтрольную территорию - одновременно и с участием "ЛНР", и с участием "ДНР" - началась в 11:00 .
- Выдача украинской стороне тех, кто находился в плену "ДНР", до сих пор продолжается.
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