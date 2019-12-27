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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: мать и жена Антоненко обратились к Авакову

Дело Шеремета: мать и жена Антоненко обратились к Авакову

Мать и жена подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить им встречу с ним

Об этом сообщает "Общественное".

"Я вижу своего мужа только в зале суда. Без причин отказывают в свидании", - сказала жена Антоненко.

Сейчас Антоненко находится в изоляторе временно содержания в Киеве.

"Я прошу о возможности дать своему ребенку увидеть свою жену и детей", - иметь Антоненко.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • Общественные активисты, волонтеры, политики и другие представители украинского общества обратились к властям с открытым письмом о нарушении прав подозреваемых в убийстве Павла Шеремета ветерана АТО, военнослужащего Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь и врачи и волонтеры Юлии Кузьменко.
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