Дело Шеремета: мать и жена Антоненко обратились к Авакову
27 декабря, 2019, 17:50
Мать и жена подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить им встречу с ним
Об этом сообщает "Общественное".
"Я вижу своего мужа только в зале суда. Без причин отказывают в свидании", - сказала жена Антоненко.
Сейчас Антоненко находится в изоляторе временно содержания в Киеве.
"Я прошу о возможности дать своему ребенку увидеть свою жену и детей", - иметь Антоненко.
Мать и жена Андрея Антоненко - подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета - обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить им встречу с ним pic.twitter.com/GYWbfNsCXj- hromadske (@HromadskeUA) 27 декабря 2019
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- Общественные активисты, волонтеры, политики и другие представители украинского общества обратились к властям с открытым письмом о нарушении прав подозреваемых в убийстве Павла Шеремета ветерана АТО, военнослужащего Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь и врачи и волонтеры Юлии Кузьменко.
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