Дело Шеремета: мать и жена Антоненко обратились к Авакову

27 декабря, 2019, 17:50

Мать и жена подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить им встречу с ним

Об этом сообщает "Общественное".

"Я вижу своего мужа только в зале суда. Без причин отказывают в свидании", - сказала жена Антоненко.

Сейчас Антоненко находится в изоляторе временно содержания в Киеве.

"Я прошу о возможности дать своему ребенку увидеть свою жену и детей", - иметь Антоненко.

Мать и жена Андрея Антоненко - подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета - обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой обеспечить им встречу с ним pic.twitter.com/GYWbfNsCXj - hromadske (@HromadskeUA) 27 декабря 2019