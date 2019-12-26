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Espreso.tvОбществоУкраинцы больше всего доверяют ВСУ, церкви и Зеленскому, меньше всего - судам и российским СМИ, - исследование

Украинцы больше всего доверяют ВСУ, церкви и Зеленскому, меньше всего - судам и российским СМИ, - исследование


фото: informator
26 декабря Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова опубликовали общенациональное исследование общественного мнения

Результаты исследования были опубликованы на сайте Фонда "Демократические инициативы".

Опрос проводился Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинцев спрашивали, кого они считают политиком года, просили назвать весомое политическое событие, спрашивали, каким политикам и институтам они доверяют и интересовались отношением к НАТО и ЕС.

Политиком 2019 г. однозначно признан Владимир Зеленский - его назвали в открытом вопросе 46% населения. Далее следуют: Петр Порошенко (7,5%, в прошлом году - 16%), Юлия Тимошенко (3%, в прошлом году - 12%), Дмитрий Разумков (3%), Юрий Бойко (3%, в прошлом году - 4%), Виктор Медведчук (2%). 24% граждан не назвали ни одной кандидатуры (в 2018 - 25%).

Главным политическим событием 2019 году в Украине, безусловно, были признаны выборы - парламентские и президентские   (Это событие назвали 58% граждан), причем событие признано положительным. Далее следуют: освобождение пленных (8%), нормандская встреча (5%), получение Томоса (2%), разведение войск на Донбассе (2%), внедрение рынка земли (2%). Ни одного события не смогли назвать 16% (в прошлом году - 12%).

Подавляющее большинство граждан (44%) считает, что Украина идет в правильном направлении, в неправильном направлении движения страны убеждены 36%, а еще 20% своего мнения не определили. Примечательно, что в октябре процент тех, кто считает, что Украина идет в правильном направлении был на 1 процентный пункт выше - 45%, а вот количество тех, кто считал, что страна движется не туда, составлял 28,7%, еще 26,4 % не определились.

Среди институтов государства и общества абсолютным лидером доверия стали Вооруженные силы Украины (71% доверия, 22% недоверия, баланс доверия-недоверия составляет + 48%). Церкви доверяют 65%, не доверяют 25%, баланс доверия + 40%, волонтерским организациям доверяют 64%, не доверяют 26%, баланс доверия + 39%.

Положительный баланс доверия также имеют: государственная служба по чрезвычайным ситуациям (+ 33%), Президент Украины (+ 32%), государственная пограничная служба (+ 28%), Национальная гвардия Украины (+ 31%), Государственная пограничная служба (+ 28% ), добровольческие батальоны (+ 25%), общественные организации (+ 16%), СМИ Украины (+ 15%), Омбудсмен (+ 11%). Почти делится доверие и недоверие к таким институтам, как Национальная полиция (45% доверяют и 45% не доверяют), патрульная полиция (45% доверяют и 44% не доверяют), Служба безопасности Украины (доверяют 42%, не доверяют 45%). Наиболее негативно украинцы относятся к СМИ России (доверяют 7%, не доверяют 82%, баланс доверия-недоверия составляет -75%). Среди украинских институтов граждане больше всего не доверяют судебной системе (баланс доверия-недоверия -62%), политическим партиям (-54%), местным судам (-53%), коммерческим банкам (-51%), прокуратуре (-50%), государственному аппарату, чиновникам (-51%), Верховному суду (-42%), антикоррупционному суду (-42%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (-40%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (-40%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (-36%), Конституционному суду Украины (-36%). Преобладает недоверие также в отношении профсоюзов (-29%), Национального банка Украины (-29%), Верховной Рады (-17%), правительства (13%), западных СМИ (-6%).

Среди политиков положительный баланс доверия-недоверия получили только президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Зеленскому доверяют 62%, не доверяют 31%, баланс доверия-недоверия + 31%. Разумкову доверяют 48%, не доверяют 38%, баланс доверия-недоверия + 10%.

Также положительный баланс доверия имеет бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов (доверяют 41%, не доверяют 36%, баланс + 5%).

А худший баланс доверия-недоверия имеют Петр Порошенко (-66%), Виктор Медведчук (-61%), Виталий Кличко (-55%), Арсен Аваков (-54%), Юлия Тимошенко (-54%), Юрий Бойко ( -47%), Анатолий Шарий (-41%). Далее по уровню негативного баланса идут: Андрей Портнов (-37%), Андрей Богдан (-33%), Давид Арахамия (-33%), Святослав Вакарчук (-27%), Алексей Гончарук (-16%).

По результатам опроса в конце 2019 г. 51% украинцев высказались за вступление в НАТО как лучший вариант гарантий безопасности государства. В 2018 году так считало 46%, в 2017 - 38,5%.

Внеблоковый статус обстаивают 26% (24% в 2018), а поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет 5,5% (7% в 2018). Однако в этом вопросе существуют существенные региональные различия: членство в НАТО поддерживают в Западном (80%) и Центральном (54%) регионах, а вот в Южном (41%) и Восточном (42%) регионах отдают предпочтение нейтральному статусу Украины. Более того, в Восточном регионе 14% считают лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины военный союз с Россией и другими странами СНГ, правда, в прошлом году здесь таких было 20%.

  • Напомним, в октябре 48,2% респондентов ответили , что нынешняя власть лучше предшественников
  • 19 декабря в опросе "Социс" партия "Европейская Солидарность" больше других политических сил нарастила свой рейтинг, закрепившись на втором месте предпочтений украинцев

 

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