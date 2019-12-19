Рейтинг партии Порошенко вырос больше всего, - Социс

19 декабря, 2019, 13:37

Партия "Европейская Солидарность" больше других политических сил нарастила свой рейтинг, закрепившись на втором месте предпочтений украинцев

Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования Центра "SOCIS", проведенного с 20 по 30 ноября 2019 года.

Так, рейтинг поддержки "Европейской Солидарности" срез на 2,4% по сравнению с предыдущим исследованием и составляет 11,1%

Определенный рост наблюдается и в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - на 1,7% по сравнению с исследованием конца октября. Рейтинг "Батькивщины" вырос на 0,6%, партия "Голос" уменьшила свою поддержку на 0,8%.

Зато в партии "Слуга народа" произошло значительное снижение рейтинга.

Электоральные рейтинги других партий существенно не изменились и колеблются в пределах +/- 0,5%.