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Espreso.tvОбществоРейтинг партии Порошенко вырос больше всего, - Социс

Рейтинг партии Порошенко вырос больше всего, - Социс

Партия "Европейская Солидарность" больше других политических сил нарастила свой рейтинг, закрепившись на втором месте предпочтений украинцев

Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования Центра "SOCIS", проведенного с 20 по 30 ноября 2019 года.

Так, рейтинг поддержки "Европейской Солидарности" срез на 2,4% по сравнению с предыдущим исследованием и составляет 11,1%

Определенный рост наблюдается и в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - на 1,7% по сравнению с исследованием конца октября. Рейтинг "Батькивщины" вырос на 0,6%, партия "Голос" уменьшила свою поддержку на 0,8%.

Зато в партии "Слуга народа" произошло значительное снижение рейтинга.

Электоральные рейтинги других партий существенно не изменились и колеблются в пределах +/- 0,5%.

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