Рейтинг партии Порошенко вырос больше всего, - Социс
19 декабря, 2019, 13:37
Партия "Европейская Солидарность" больше других политических сил нарастила свой рейтинг, закрепившись на втором месте предпочтений украинцев
Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования Центра "SOCIS", проведенного с 20 по 30 ноября 2019 года.
Так, рейтинг поддержки "Европейской Солидарности" срез на 2,4% по сравнению с предыдущим исследованием и составляет 11,1%
Определенный рост наблюдается и в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - на 1,7% по сравнению с исследованием конца октября. Рейтинг "Батькивщины" вырос на 0,6%, партия "Голос" уменьшила свою поддержку на 0,8%.
Зато в партии "Слуга народа" произошло значительное снижение рейтинга.
Электоральные рейтинги других партий существенно не изменились и колеблются в пределах +/- 0,5%.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция