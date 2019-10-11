Почти 50% украинцев считают новую власть лучше предыдущей, 9,3% - разочарованы, - Центр Разумкова

11 октября, 2019, 17:00

48,2% респондентов считают, что нынешняя власть лучше

Опросы проводил Центр Разумкова с 4 по 9 октября 2019 г. среди 2015 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

48,2% респондентов считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая. Для 26,6% она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8,3% опрошенных считают, что она хуже предыдущей.

Зато 9,3% опрошенных отметили, что новая власть не оправдала их надежд, но для 23% наоборот - оправдала.

5% ответили, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали.

Среди респондентов 12% заявили, что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.

40% считают, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

Погрешность выборки не превышает 2,3%