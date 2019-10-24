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Espreso.tvОбществоБывшему беркутовцу, которого обвиняют в расстрелах на Майдане, смягчили меру пресечения

Бывшему беркутовцу, которого обвиняют в расстрелах на Майдане, смягчили меру пресечения


фото: ap
Бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах во время Революции Достоинства, изменили круглосуточный домашний арест только на ночной арест с 22:00 до 6:00

Об этом сообщает hromadske.

До эгото экс-беркутовца держали под стражей с июля 2015 года.

Тамтуру и еще четырех правоохранителей обвиняют в 48 убийствах и ранении 80 человек на улице Институтской.

  • Руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов заявил, что оправдательный приговор экс-беркутовцу Андрею Хандрикину, которого обвиняют в истязании майдановцев, будет обжалован.

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