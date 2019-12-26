"Динамо" договорилось о матче с командой Милевского
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Во время первого зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке команда Алексея Михайличенко проведет шесть контрольных матчей.
27 января состоится встреча против брестского "Динамо", за которое выступают четыре украинца: нападающие Артем Милевский и Алексей Хобленко, полузащитник Александр Нойок и защитник Евгений Хачериди.
Первый учебно-тренировочный сбор киевлян пройдет с 15 по 28 января.
19.01.2020 "Динамо" - "Легия" (Варшава, Польша)
20.01.2020 "Динамо" - "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)
23.01.2020 "Динамо" - "Вардар" (Северная Македония)
24.01.2020 "Динамо" - "Хайдук" (Сплит, Хорватия)
27.01.2020 "Динамо" - "Динамо" (Брест, Беларусь)
28.01.2020 "Динамо" - "Кайрат" (Алматы, Казахстан)
- 24 декабря стало известно, что в крови нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина были найдены запрещенные вещества, однако это были не наркотические средства, а именно допинговые вещества.
- 21 декабря, из-за обвинений нападающего "Динамо" Артема Беседина в применении допинга, киевский клуб досрочно вернул форварда Назария Русина из аренды в "Заре".
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме", и отстранен от футбольной деятельности.
- "Динамо" отреагировало на скандал, связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина.
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