"Динамо" договорилось о матче с командой Милевского

26 декабря, 2019, 17:25

Во время тренировочных сборов в Турции киевское "Динамо" сыграет против команды Артема Милевского, брестского "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Во время первого зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке команда Алексея Михайличенко проведет шесть контрольных матчей.

27 января состоится встреча против брестского "Динамо", за которое выступают четыре украинца: нападающие Артем Милевский и Алексей Хобленко, полузащитник Александр Нойок и защитник Евгений Хачериди.

Первый учебно-тренировочный сбор киевлян пройдет с 15 по 28 января.

19.01.2020 "Динамо" - "Легия" (Варшава, Польша)

20.01.2020 "Динамо" - "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)

23.01.2020 "Динамо" - "Вардар" (Северная Македония)

24.01.2020 "Динамо" - "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" - "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" - "Кайрат" (Алматы, Казахстан)