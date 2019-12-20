"Динамо" опубликовало заявление относительно допинг-скандала
20 декабря, 2019, 17:46
Киевское "Динамо" отреагировало на скандал, связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
19 декабря 2019 года киевское "Динамо" было официально проинформировано о возможном нарушении Артемом Беседин антидопинговых правил УЕФА.
Сейчас все нюансы и обстоятельства выясняются. Следуя требованиям конфиденциальности, футбольный клуб "Динамо" не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур.
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме", и отстранен от футбольной деятельности.
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