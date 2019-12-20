 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" опубликовало заявление относительно допинг-скандала

"Динамо" опубликовало заявление относительно допинг-скандала


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" отреагировало на скандал, связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

19 декабря 2019 года киевское "Динамо" было официально проинформировано о возможном нарушении Артемом Беседин антидопинговых правил УЕФА.

Сейчас все нюансы и обстоятельства выясняются. Следуя требованиям конфиденциальности, футбольный клуб "Динамо" не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2019 пятница

больше новостей

20 декабря, 2019 пятница

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать