"Динамо" опубликовало заявление относительно допинг-скандала

20 декабря, 2019, 17:46

Киевское "Динамо" отреагировало на скандал, связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

19 декабря 2019 года киевское "Динамо" было официально проинформировано о возможном нарушении Артемом Беседин антидопинговых правил УЕФА.

Сейчас все нюансы и обстоятельства выясняются. Следуя требованиям конфиденциальности, футбольный клуб "Динамо" не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур.