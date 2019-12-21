Допинг-скандал с Бесединым: "Динамо" досрочно вернет форварда из аренды
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua .
По информации источника в "Заре", решение о Русине уже принято, форвард начнет подготовку ко второй части чемпионата Украины вместе с "Динамо".
В то же время, главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заинтересован в том, чтобы Русин оставался в команде. Луганский клуб продолжает вести с киевлянами переговоры о том, чтобы форвард доработал арендное соглашение до конца сезона.
Аренда Русина рассчитана до конца сезона, но в контракте есть опция досрочного возвращения игрока в "Динамо".
В нынешнем чемпионате Украины Назарий Русин сыграл за "Зарю" 14 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Вероятно, возвращение форварда в "Динамо" связано с информацией об отстранении на месяц от любой футбольной деятельности Артема Беседина из-за положительного допинг-теста.
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" , и отстранен от футбольной деятельности.
- "Динамо" отреагировало на скандал , связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина.
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