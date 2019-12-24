В Беседина нашли допинг, а не наркотики, - журналист
24 декабря, 2019, 18:59
По информации источника в крови нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина были найдены запрещенные вещества, однако это были не наркотические средства, а именно допинговые вещества
Об этом сообщает "ТаТоТаке" в youtube.
Сегодня, 24 декабря, появились новая информация относительно допинг-скандала, связанного с нападающим киевского "Динамо" Артемом Бесединым.
"Информации очень мало, все очень секретно. Ходят слухи, что он может получить 4 года, но это максимально возможный срок. По моей информации, все было нормально, и он прошел допинг-тест. У него нашли какие-то запрещенные вещества. По моей информации это точно не наркотики, а допинг", - рассказал ведущий Сергей Болотников.
- 21 декабря, из-за обвинений нападающего "Динамо" Артема Беседина в применении допинга, киевский клуб досрочно вернет форварда Назария Русина из аренды в "Заре".
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме", и отстранен от футбольной деятельности.
- "Динамо" отреагировало на скандал, связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина.
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