В Беседина нашли допинг, а не наркотики, - журналист

24 декабря, 2019, 18:59

По информации источника в крови нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина были найдены запрещенные вещества, однако это были не наркотические средства, а именно допинговые вещества

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в youtube.

Сегодня, 24 декабря, появились новая информация относительно допинг-скандала, связанного с нападающим киевского "Динамо" Артемом Бесединым.

"Информации очень мало, все очень секретно. Ходят слухи, что он может получить 4 года, но это максимально возможный срок. По моей информации, все было нормально, и он прошел допинг-тест. У него нашли какие-то запрещенные вещества. По моей информации это точно не наркотики, а допинг", - рассказал ведущий Сергей Болотников.