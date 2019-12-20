Футболист "Динамо" провалил допинг-тест, - СМИ

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в facebook.

По информации источника, украинский нападающий Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы "Мальме" - "Динамо" (0:0).

На данный момент форвард отстранен от какой-либо футбольной деятельности на 30 дней. Детали дела пока неизвестны, началось расследование.

В нынешнем сезоне Беседин провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.