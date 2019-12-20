Футболист "Динамо" провалил допинг-тест, - СМИ
20 декабря, 2019, 16:52
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме", и отстранен от футбольной деятельности
Об этом сообщает "ТаТоТаке" в facebook.
По информации источника, украинский нападающий Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы "Мальме" - "Динамо" (0:0).
На данный момент форвард отстранен от какой-либо футбольной деятельности на 30 дней. Детали дела пока неизвестны, началось расследование.
В нынешнем сезоне Беседин провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
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