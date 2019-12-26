Посольство США осудило запуск РФ поездов в оккупированный Крым

26 декабря, 2019, 15:07

Посольство США в Украине присоединилось к заявлениям международного сообщества о запуске Россией поездов в оккупированный Крыму

Заявление с осуждением действий России Посольство США в Украине опубликовало в Twitter.

"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявили в посольстве.

Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. # КримЦеУкраина - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 26, 2019