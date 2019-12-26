Посольство США осудило запуск РФ поездов в оккупированный Крым
26 декабря, 2019, 15:07
Посольство США в Украине присоединилось к заявлениям международного сообщества о запуске Россией поездов в оккупированный Крыму
Заявление с осуждением действий России Посольство США в Украине опубликовало в Twitter.
"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявили в посольстве.
Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. # КримЦеУкраина- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 26, 2019
- Напомним, 23 декабря состоялась церемония запуска пассажирского сообщения по железной дороге из России в оккупированный Крым, на открытие которой приехал Путин
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что РФ должна выполнять резолюции о территориальной целостности Украины
- Позже Финский МИД и лично глава министерства иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичюс отреагировали на запуск Россией железной дороги через Керченский мост в оккупированный Крым.
- 25 декабря оккупанты запустили движение поездов через Керченский мост в оккупированный Крым.
- В тот же день министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу осудил запуск пассажирских поездов Россией в оккупированный Крым.
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