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Espreso.tvОбществоПосольство США осудило запуск РФ поездов в оккупированный Крым

Посольство США осудило запуск РФ поездов в оккупированный Крым


фото: ap
Посольство США в Украине присоединилось к заявлениям международного сообщества о запуске Россией поездов в оккупированный Крыму

Заявление с осуждением действий России Посольство США в Украине опубликовало в Twitter.

"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявили в посольстве.

 

  • Напомним, 23 декабря состоялась церемония запуска пассажирского сообщения по железной дороге из России в оккупированный Крым, на открытие которой приехал Путин
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что РФ должна выполнять резолюции о территориальной целостности Украины
  • Позже Финский МИД и лично глава министерства иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичюс отреагировали на запуск Россией железной дороги через Керченский мост в оккупированный Крым.
  • 25 декабря оккупанты запустили движение поездов через Керченский мост в оккупированный Крым.
  • В тот же день министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу осудил запуск пассажирских поездов Россией в оккупированный Крым.
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