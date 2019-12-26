Минюст Эстонии осудил запуск Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым
26 декабря, 2019, 10:10
25 декабря министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу осудил запуск пассажирских поездов Россией в оккупированный Крым
Об этом эстонский министр Урмас Рейнсалу написал в Twitter.
"Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющий Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России с целью еще большей изоляции Крыма", - заявил Рейнсалу.
The Kerch Strait railway link connecting Crimea to Russia is yet another blatant violation of Ukraine's sovereignty & territorial integrity by Russia , aiming to isolate Crimea even more. We reiterate our full support for Ukraine "s sovereignty & territorial integrity. CrimeaIsUkraine- Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) December 25, 2019
- Напомним, 23 декабря состоялась церемония запуска пассажирского сообщения по железной дороге из России в оккупированный Крым, на открытие которой приехал Путин
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил , что РФ должна соблюдать резолюции о территориальной целостности Украины
- Позже финский МИД и лично глава министерства иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичюс отреагировал на запуск Россией железной дороги через Керченский мост в оккупированный Крыму
- 25 декабря оккупанты запустили движение поездов через керченский мост в оккупированный Крым.
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