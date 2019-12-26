 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинюст Эстонии осудил запуск Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым

Минюст Эстонии осудил запуск Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым

25 декабря министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу осудил запуск пассажирских поездов Россией в оккупированный Крым

Об этом эстонский министр Урмас Рейнсалу написал в Twitter.

"Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющий Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России с целью еще большей изоляции Крыма", - заявил Рейнсалу.

  • Напомним, 23 декабря состоялась церемония запуска пассажирского сообщения по железной дороге из России в оккупированный Крым, на открытие которой приехал Путин
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил , что РФ должна соблюдать резолюции о территориальной целостности Украины
  • Позже финский МИД и лично глава министерства иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичюс отреагировал на запуск Россией железной дороги через Керченский мост в оккупированный Крыму
  • 25 декабря оккупанты запустили движение поездов через керченский мост в оккупированный Крым.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать