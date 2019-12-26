Минюст Эстонии осудил запуск Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым

26 декабря, 2019, 10:10

25 декабря министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу осудил запуск пассажирских поездов Россией в оккупированный Крым

Об этом эстонский министр Урмас Рейнсалу написал в Twitter.

"Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющий Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России с целью еще большей изоляции Крыма", - заявил Рейнсалу.

The Kerch Strait railway link connecting Crimea to Russia is yet another blatant violation of Ukraine's sovereignty & territorial integrity by Russia , aiming to isolate Crimea even more. We reiterate our full support for Ukraine "s sovereignty & territorial integrity. CrimeaIsUkraine - Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) December 25, 2019