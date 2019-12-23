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Espreso.tvОбществоВ РФ заявили о завершении строительства железной дороги на Крымском мосту, открывать ее приедет Путин

В РФ заявили о завершении строительства железной дороги на Крымском мосту, открывать ее приедет Путин

Строители в оккупированном Россией Крыму завершили строительство железнодорожной части Крымского моста

Об этом сообщил начальник заказчика строительства Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков, передают российские СМИ.

"Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию", - сказал Турсунбеков.

Открывать железную дорогу на оккупированном украинском полуострове планирует президент государства-агрессора Владимир Путин.

"Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками", - сообщает пресс-служба Кремля.

  • Напомним, ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обнародовало спутниковые снимки, свидетельствующие о смещении арок Керченского моста .
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