В РФ заявили о завершении строительства железной дороги на Крымском мосту, открывать ее приедет Путин

23 декабря, 2019, 07:47

Строители в оккупированном Россией Крыму завершили строительство железнодорожной части Крымского моста

Об этом сообщил начальник заказчика строительства Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков, передают российские СМИ.

"Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию", - сказал Турсунбеков.

Открывать железную дорогу на оккупированном украинском полуострове планирует президент государства-агрессора Владимир Путин.

"Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками", - сообщает пресс-служба Кремля.