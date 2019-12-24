Генсек ООН отреагировал на запуск Россией железной дороги в оккупированный Крым

24 декабря, 2019, 07:50

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на запуск Россией железнодорожного сообщения через Керченский пролив, заявив, что РФ должна придерживаться резолюции о территориальной целостности Украины

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через "крымский мост": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины", - написал Николенко.

Дипломат напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН непосредственно осуждают строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров.

"Параллельно совершили демарш перед главами Совбеза и Генассамблеи. Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества", - добавил Николенко.