Генсек ООН отреагировал на запуск Россией железной дороги в оккупированный Крым
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через "крымский мост": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины", - написал Николенко.
Дипломат напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН непосредственно осуждают строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров.
"Параллельно совершили демарш перед главами Совбеза и Генассамблеи. Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества", - добавил Николенко.
- Напомним, 23 декабря Россия запустила железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив. Открывать железную дорогу приехал лично президент РФ Владимир Путин.
- Из-за визита Путина Россия перекрыла для судов Керченский пролив.
- Представительство Зеленского в Крыму отреагировало на открытие Путиным железнодорожного движения по Керченскому мосту.
- В Евросоюзе осудили открытие Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым.
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