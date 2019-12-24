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Espreso.tvОбществоФинляндия и Литва осудили запуск Россией железной дороги в оккупированный Крым

Финляндия и Литва осудили запуск Россией железной дороги в оккупированный Крым

Финский МИД и лично глава министерства иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичюс отреагировал на запуск Россией железной дороги через Керченский мост в оккупированный Крым

Заявления в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины глава МИД Литвы Линас Линкявичюс и финский МИД написали в Twitter.

"Строительство железной дороги Керченским мостом между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности. Мы осуждаем это нарушение международного права. Литва никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - написал литовский дипломат.

Финляндия заявила, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Финские дипломаты распространили заявление ЕС, осуждающее запуск поездов по Керченскому мосту.

  • Напомним, 23 декабря Россия запустила пассажирское сообщение по железной дороге в оккупированный Крым
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на запуск Россией железнодорожного сообщения через Керченский пролив, заявив, что РФ должна соблюдать резолюции о территориальной целостности Украины

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