Финляндия и Литва осудили запуск Россией железной дороги в оккупированный Крым
Заявления в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины глава МИД Литвы Линас Линкявичюс и финский МИД написали в Twitter.
"Строительство железной дороги Керченским мостом между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности. Мы осуждаем это нарушение международного права. Литва никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - написал литовский дипломат.
Финляндия заявила, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Финские дипломаты распространили заявление ЕС, осуждающее запуск поездов по Керченскому мосту.
The construction of railway of the Kerch bridge between Russia's occupied #Crimea & mainland is yet another violation of sovereignty & territorial integrity of Ukraine. We condemn this violation of international law.
Lithuania will never recognize the illegal annexation of Crimea. @MFA_Ukraine- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 23, 2019
Finland's support for Ukraine's territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w- Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) December 23, 2019
- Напомним, 23 декабря Россия запустила пассажирское сообщение по железной дороге в оккупированный Крым
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на запуск Россией железнодорожного сообщения через Керченский пролив, заявив, что РФ должна соблюдать резолюции о территориальной целостности Украины
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