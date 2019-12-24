Финляндия и Литва осудили запуск Россией железной дороги в оккупированный Крым

24 декабря, 2019, 10:05

Финский МИД и лично глава министерства иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичюс отреагировал на запуск Россией железной дороги через Керченский мост в оккупированный Крым

Заявления в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины глава МИД Литвы Линас Линкявичюс и финский МИД написали в Twitter.

"Строительство железной дороги Керченским мостом между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности. Мы осуждаем это нарушение международного права. Литва никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - написал литовский дипломат.

Финляндия заявила, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Финские дипломаты распространили заявление ЕС, осуждающее запуск поездов по Керченскому мосту.

The construction of railway of the Kerch bridge between Russia's occupied #Crimea & mainland is yet another violation of sovereignty & territorial integrity of Ukraine. We condemn this violation of international law. Lithuania will never recognize the illegal annexation of Crimea. @MFA_Ukraine - Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 23, 2019

Finland's support for Ukraine's territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w - Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) December 23, 2019