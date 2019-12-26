Мать взятого русскими в плен Марченко просит Зеленского повлиять на его включение в списки на обмен
Об этом Галина Марченко написала в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому, где просит повлиять на включение Марченко в списки на обмен, сообщает Радио Свобода.
"Мой сын находится в тяжелом психологическом состоянии после перенесенных в ДНР пыток. Он требует надлежащего ухода, поскольку у него был рак щитовидной железы. Он требует постоянного приема таблеток", - пишет Марченко.
Она подчеркивает, что сына пытали с требованием, чтобы он подписал "признание". Мать пишет, что теперь у Марченко частичное онемение левой ноги и предплечья.
Марченко схватили в декабре 2018 года во время поездки в Донецк и позже передали ФСБ на границе, после чего ему оформили административный арест за якобы незаконную работу в России, а затем возбудили уголовное дело по статье о контрабанде оружия.
По данным жены Екатерины Марченко, супруг находится в СИЗО Краснодара (Россия).
- СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.
- Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимирау Зеленскому о возможном обмена бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
- Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицает, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.
- 26 декабря "Адвокатская совещательный группа" прокомментировала возможную подготовку обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 г. к обмену пленными.
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