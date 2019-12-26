 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМать взятого русскими в плен Марченко просит Зеленского повлиять на его включение в списки на обмен

Мать взятого русскими в плен Марченко просит Зеленского повлиять на его включение в списки на обмен

Мать пленного Александра Марченко, которого в 2018 году задержали на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины и перевезли в Россию, заявляет о его сверхтяжелом физическом и моральном состоянии

Об этом Галина Марченко написала в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому, где просит повлиять на включение Марченко в списки на обмен, сообщает Радио Свобода.

"Мой сын находится в тяжелом психологическом состоянии после перенесенных в ДНР пыток. Он требует надлежащего ухода, поскольку у него был рак щитовидной железы. Он требует постоянного приема таблеток", - пишет Марченко.

Она подчеркивает, что сына пытали с требованием, чтобы он подписал "признание". Мать пишет, что теперь у Марченко частичное онемение левой ноги и предплечья.

Марченко схватили в декабре 2018 года во время поездки в Донецк и позже передали ФСБ на границе, после чего ему оформили административный арест за якобы незаконную работу в России, а затем возбудили уголовное дело по статье о контрабанде оружия.

По данным жены Екатерины Марченко, супруг находится в СИЗО Краснодара (Россия).

  • СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.
  • Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимирау Зеленскому о возможном обмена бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
  • Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицает, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.
  • 26 декабря "Адвокатская совещательный группа" прокомментировала возможную подготовку обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 г. к обмену пленными.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать