Мать взятого русскими в плен Марченко просит Зеленского повлиять на его включение в списки на обмен

26 декабря, 2019, 20:24

Мать пленного Александра Марченко, которого в 2018 году задержали на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины и перевезли в Россию, заявляет о его сверхтяжелом физическом и моральном состоянии

Об этом Галина Марченко написала в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому, где просит повлиять на включение Марченко в списки на обмен, сообщает Радио Свобода.

"Мой сын находится в тяжелом психологическом состоянии после перенесенных в ДНР пыток. Он требует надлежащего ухода, поскольку у него был рак щитовидной железы. Он требует постоянного приема таблеток", - пишет Марченко.

Она подчеркивает, что сына пытали с требованием, чтобы он подписал "признание". Мать пишет, что теперь у Марченко частичное онемение левой ноги и предплечья.

Марченко схватили в декабре 2018 года во время поездки в Донецк и позже передали ФСБ на границе, после чего ему оформили административный арест за якобы незаконную работу в России, а затем возбудили уголовное дело по статье о контрабанде оружия.

По данным жены Екатерины Марченко, супруг находится в СИЗО Краснодара (Россия).