Зеленский подписал изменения в закон о ГБР: Трубу и его заместителей досрочно уволят с должностей

24 декабря, 2019, 13:05

Об этом сообщает сайт парламента.

"24 декабря 2019 г. возвращено с подписью от президента", - говорится в сообщении о проведении документа.

В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР и изменением статуса этого органа, со дня вступления в силу нового закона полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно и начинается процесс перезагрузки бюро.

"Изменения в закон о ГБР подписаны. Со вступлением в силу, директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, убежден: мы сделали то, что не сделал бы никто - без всякой поддержки, меньше, чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган", - написал в своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

Руководителей ГБР выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, трое - от президента, трое - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.