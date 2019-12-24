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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал изменения в закон о ГБР: Трубу и его заместителей досрочно уволят с должностей

Зеленский подписал изменения в закон о ГБР: Трубу и его заместителей досрочно уволят с должностей

Роман Труба
Роман Труба
фото: dbr.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины" О Государственном бюро расследований "по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает автоматическое увольнение действующего директора ГБР Романа Трубы

Об этом сообщает сайт парламента.

"24 декабря 2019 г. возвращено с подписью от президента", - говорится в сообщении о проведении документа.

В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР и изменением статуса этого органа, со дня вступления в силу нового закона полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно и начинается процесс перезагрузки бюро.

"Изменения в закон о ГБР подписаны. Со вступлением в силу, директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, убежден: мы сделали то, что не сделал бы никто - без всякой поддержки, меньше, чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган", - написал в своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

Руководителей ГБР выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, трое - от президента, трое - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

  • 19 ноября в сети обнародовали записи разговоров вроде председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете.
  • 3 декабря опубликовали записи о якобы давлении Трубы на следователя по делу Порошенко.
  • 2 декабря НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины. Следственные действия связаны с возможным получением неправомерной выгоды в размере $150 тысяч. Труба является кумом Щербины.
  • Зеленский призвал нардепов перезагрузить ГБР.

 

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