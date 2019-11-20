"Трубу прорвало": в сеть выложили прослушку разговоров, якобы с ГБР, по "Ульяне", совещанию у президента и обыскам в НБУ

20 ноября, 2019, 12:49

В сети обнародовали записи разговоров якобы председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете

Аудиозаписи обнародовали в telegram-канале "Трубу прорвало".

Авторы канала отмечают: "Мы команда людей, которые получили от надежного источника сотни часов различных интересных записей высшего руководства Украины. Несколько недель мы работали над ними и начинаем делиться с вами".

Мы приводим ниже цитаты из сообщений канала "Трубу прорвало". Отметим, что ГБР пока не комментирует обнародование этих записей, поэтому мы не можем утверждать, что на них действительно голос директора ведомства Романа Трубы и других.

По Ульяне. Очень коротко. Планирую сегодня готовить подозрение. Завтра утром иду докладывать по фабуле. Подготовьте справки, я иду на доклад к Александровичу.

Я был сегодня с Иваном. Иван уже напрямую говорит - давай пи**уй этой Ульяне подозрение. У нее муж сенатор или кто-то там. Ты будешь иметь наибольший негатив в этой стране... Это политическое решение. Я не хочу... Надо идти к Президенту и спрашивать у Бжайшего.

Роман Труба просит помощницу покинуть кабинет и набирает "Андрея Иосифовича", чтобы отчитаться о своем утреннем брифинге по неприходу на допрос "Пороха". Он также "советуется" относительно следующего вызова Порошенко на допрос по делу Корбана.

По "делу Порошенко": "Там повестка вручается за 3 дня и мы технически не могли его вызвать на пятницу. Давай мы здесь сделаем паузу. Как я понимаю, нам в этом производстве нужен какой-то результат юридический. Да. Если мы его вызовем на пятницу даже по "беспределу", он сманипулирует и выставит себя жертвой. Андрей Иосифович, я тебе обещаю, что я все сделаю. Это дело для нас приоритетное"

Труба рассказывает подробности "совещания у президента силовиков с заместителями": точно работает до 31 декабря, если не продемонстрирует результат. Темы, по которым поставлены задачи: Укроборонпром, КГГА, Фонд гарантирования вкладов, строительство порта "Одесса", Аграрный фонд, янтарь, лес, Грибовичская свалка, таможня, экологическая сфера, "экс".

Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.

Владелец компании производителя спальных мешков для армии недоволен допросом в полиции и приходит договориться с Трубой, чтобы это сделали в ГБР.

Перед поездкой Трубы к "генеральному" (Рябошапке) Александр Удовиченко (руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко, - ред.) предлагает директору передать к "ним" дело ГБР по ВСП (Высший совет правосудия). "Потому что если будет команда фас, и мы направим, а они начнут плеваться, а так отдадим на изучение и возможно у них будут замечания и свое видение, после чего потом "мы отрегулируем и сделаем".

Труба получает от "Руслана" (Рябошапки) информацию о необходимости остановить обыски в Днепропетровском горсовете. После этого "Трубе" на телефон приходит сообщение: "Ну, что я говорил. Две недели есть МВФ. Не трогай ПриватБанк и НБУ".

Главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в Facebook сообщил со ссылкой на собственные источники, что это действительно прослушка из кабинета Трубы.

Реакция ГБР пока отсутствует, но Еспресо.TV опубликует ее и предоставит слово директору Роману Трубе.