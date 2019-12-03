"Трубу прорвало": обнародованы записи о якобы давлении Трубы на следователя по делу Порошенко
На этих записях речь идет о расследовании дела о якобы вмешательстве пятого президента Петра Порошенко в работу Высшего совета правосудия.
На первой записи Роман Труба беседует с руководителем управления организации досудебных расследований бюро Олегом Корецким. Разговор якобы состоялся 3 сентября этого года.
Труба на записи выразил недовольство, что Корецкий допрашивает Порошенко не по тому делу.
"Ты долго думал, чтобы его по земле вызвать? У нас что адекватных дел нет?", - сказал Труба.
"Любое производство, которое его касается, интересно", - защищается Корецкий.
Труба считает, что дело по земле фигурант может назвать политическим, поскольку он там проходит только как свидетель.
На другой записи, отчитываясь о производстве о Высшем совете правосудия, Корецкий сообщает Трубе, что на следующий день идет в Офис президента. Разговор состоялся якобы 11 сентября.
Он также, нарушая нормы о независимости работы следователя, сообщает Трубе о возможных обысках у Гонтаревой, Чауса, аэропорта Жуляны и так называемом "Петином банке".
Отметим, что пятый президент Петр Порошенко является фигурантом в 13 уголовных производствах, которые расследует ГБР.
- 19 ноября в сети обнародовали записи разговоров якобы главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете.
- Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба считает "фейком и провокацией" обнародованные аудиозаписи телефонных разговоров, на которых он якобы беседует с высокопоставленными чиновниками о расследовании в ГБР дела.
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