"Трубу прорвало": обнародованы записи о якобы давлении Трубы на следователя по делу Порошенко

3 декабря, 2019, 09:38

В телеграмм-канале "Трубу прорвало" обнародовали очередную порцию записей, которые якобы были сделаны в кабинете руководителя ГБР Романа Трубы

На этих записях речь идет о расследовании дела о якобы вмешательстве пятого президента Петра Порошенко в работу Высшего совета правосудия.

На первой записи Роман Труба беседует с руководителем управления организации досудебных расследований бюро Олегом Корецким. Разговор якобы состоялся 3 сентября этого года.

Труба на записи выразил недовольство, что Корецкий допрашивает Порошенко не по тому делу.

"Ты долго думал, чтобы его по земле вызвать? У нас что адекватных дел нет?", - сказал Труба.

"Любое производство, которое его касается, интересно", - защищается Корецкий.

Труба считает, что дело по земле фигурант может назвать политическим, поскольку он там проходит только как свидетель.

На другой записи, отчитываясь о производстве о Высшем совете правосудия, Корецкий сообщает Трубе, что на следующий день идет в Офис президента. Разговор состоялся якобы 11 сентября.

Он также, нарушая нормы о независимости работы следователя, сообщает Трубе о возможных обысках у Гонтаревой, Чауса, аэропорта Жуляны и так называемом "Петином банке".

Отметим, что пятый президент Петр Порошенко является фигурантом в 13 уголовных производствах, которые расследует ГБР.