Зеленский призвал нардепов перезагрузить ГБР

3 декабря, 2019, 10:30

По словам президента, близкий соратник Трубы подозревается во взяточничестве

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро", - написал Зеленский.

Он призвал народных депутатов поддержать законопроект №2116 об изменениях в работе Государственного бюро расследований.