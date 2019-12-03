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Espreso.tvОбществоЗеленский призвал нардепов перезагрузить ГБР

Зеленский призвал нардепов перезагрузить ГБР

По словам президента, близкий соратник Трубы подозревается во взяточничестве

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро", - написал Зеленский.

Он призвал народных депутатов поддержать законопроект №2116 об изменениях в работе Государственного бюро расследований.

  • 19 ноября в сети обнародовали записи разговоров якобы главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете.
  • 3 декабря опубликовали записи о якобы давлении Трубы на следователя по делу Порошенко.
  • 2 декабря НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины. Следственные действия связаны с возможным получением неправомерной выгоды в размере $150 тысяч. Труба является кумом Щербины.
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