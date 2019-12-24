Россия затягивала суд с WADA, чтобы выступить на Олимпиаде под своим флагом

24 декабря, 2019, 20:09

Председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что пока окончательное решение WADA не принято, российские спортсмены могут выступать на крупных турнирах под своим флагом и гимном

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на российские СМИ.

24 декабря исполком Олимпийского комитета России провел заседание, на котором подробно обсудил решение WADA отстранить страну на четыре года от крупных турниров и лишить аккредитации Российское антидопинговое агентство по обвинению в махинациях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год.

"В Олимпийской хартии сказано, что это игры среди спортсменов, а не среди стран. У нас есть все основания для того, чтобы формировать команду в Токио. И мы сделаем все, чтобы команда выступала под российским триколором", - сказал глава ОКР Станислав Поздняков .

Также чиновник рассказал, вследствие чего россияне смогут принять участие в Олимпиаде под собственным флагом.

"Существуют предпосылки, что история закончится в прямой близости от Олимпийских игр или даже за их пределами. С момента назначения арбитров в CAS примерно пройдет три месяца до вынесения решения. Пока окончательное решение не принято, российские спортсмены могут выступать под своим флагом и гимном", - подытожил Поздняков.