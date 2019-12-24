Россия затягивала суд с WADA, чтобы выступить на Олимпиаде под своим флагом
Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на российские СМИ.
24 декабря исполком Олимпийского комитета России провел заседание, на котором подробно обсудил решение WADA отстранить страну на четыре года от крупных турниров и лишить аккредитации Российское антидопинговое агентство по обвинению в махинациях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год.
"В Олимпийской хартии сказано, что это игры среди спортсменов, а не среди стран. У нас есть все основания для того, чтобы формировать команду в Токио. И мы сделаем все, чтобы команда выступала под российским триколором", - сказал глава ОКР Станислав Поздняков .
Также чиновник рассказал, вследствие чего россияне смогут принять участие в Олимпиаде под собственным флагом.
"Существуют предпосылки, что история закончится в прямой близости от Олимпийских игр или даже за их пределами. С момента назначения арбитров в CAS примерно пройдет три месяца до вынесения решения. Пока окончательное решение не принято, российские спортсмены могут выступать под своим флагом и гимном", - подытожил Поздняков.
- Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Владимир Путин призвал обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года в Спортивном арбитражном суде.
- Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства требует полного отстранения россиян от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Международный олимпийский комитет защищает Россию от полного отстранения от международных соревнований на четыре года.
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