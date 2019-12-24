Обмен пленными: суд не рассматривал освобождения экс- "беркутовцев"

24 декабря, 2019, 17:39

Святошинский районный суд Киева не рассматривал вопрос освобождения для участия в обмене пленными экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского

Об этом сообщает РБК-Украина.

Во вторник, 24 декабря, суд не рассматривал заявления от сторон об изменении меры пресечения подсудимым. Суд зачитал результаты баллистической экспертизы и объявил перерыв в рассмотрении дела до 14 января 2020 года.

Ряд СМИ 23 декабря сообщили, что экс-"беркутовцы" могут быть внесены в список на обмен пленными с ОРДЛО и будут освобождены из-под стражи до Нового года.

Адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркнула их из списков.

Ранее СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.