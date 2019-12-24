 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина вычеркнула трех бывших "беркутовцев" из обменного списка, - адвокат

Украина вычеркнула трех бывших "беркутовцев" из обменного списка, - адвокат


фото: politeka
Украинская сторона вычеркнула трех бывших "беркутовцев" - Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина из списка для обменна, который должен состояться до нового года

Об этом сообщил в Facebook адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, сегодня речь идет о возможном срыве обмена.

"Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута" Янишевского, Зинченко и Аброськина, а также еще нескольких человек. Такая позиция Украины явно деструктивна, поскольку договор был "всех установленных на всех установленных". Более того, именно в отношении сотрудников "Беркута" складывается ситуация, которая говорит о том, что ребята много лет находятся в списках на обмен", - заявил Рыбин.

  • Ранее СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.
  • Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
  • Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицал, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать