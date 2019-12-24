Украина вычеркнула трех бывших "беркутовцев" из обменного списка, - адвокат

24 декабря, 2019, 16:18

Украинская сторона вычеркнула трех бывших "беркутовцев" - Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина из списка для обменна, который должен состояться до нового года

Об этом сообщил в Facebook адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, сегодня речь идет о возможном срыве обмена.

"Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута" Янишевского, Зинченко и Аброськина, а также еще нескольких человек. Такая позиция Украины явно деструктивна, поскольку договор был "всех установленных на всех установленных". Более того, именно в отношении сотрудников "Беркута" складывается ситуация, которая говорит о том, что ребята много лет находятся в списках на обмен", - заявил Рыбин.