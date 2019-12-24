Украина вычеркнула трех бывших "беркутовцев" из обменного списка, - адвокат
24 декабря, 2019, 16:18
Украинская сторона вычеркнула трех бывших "беркутовцев" - Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина из списка для обменна, который должен состояться до нового года
Об этом сообщил в Facebook адвокат Валентин Рыбин.
По его словам, сегодня речь идет о возможном срыве обмена.
"Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута" Янишевского, Зинченко и Аброськина, а также еще нескольких человек. Такая позиция Украины явно деструктивна, поскольку договор был "всех установленных на всех установленных". Более того, именно в отношении сотрудников "Беркута" складывается ситуация, которая говорит о том, что ребята много лет находятся в списках на обмен", - заявил Рыбин.
- Ранее СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.
- Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
- Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицал, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.
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