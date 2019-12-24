О допинг-скандале забыл: Беседин показал как отдыхает на Карибах

24 декабря, 2019, 19:44

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин не обращает внимания на информацию о допинг-скандале и вместе с семьей отдыхает в Доминиканской республике

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Украинский нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин оставил все проблемы связанные с допингом в Украине, и активно отдыхает на Карибах, в Доминиканской республике.

Футболист поделился с болельщиками фото, где он вместе с женой и ребенком позирует на пляже.