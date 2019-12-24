О допинг-скандале забыл: Беседин показал как отдыхает на Карибах
24 декабря, 2019, 19:44
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин не обращает внимания на информацию о допинг-скандале и вместе с семьей отдыхает в Доминиканской республике
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Украинский нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин оставил все проблемы связанные с допингом в Украине, и активно отдыхает на Карибах, в Доминиканской республике.
Футболист поделился с болельщиками фото, где он вместе с женой и ребенком позирует на пляже.
- 24 декабря стало известно, что в крови нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина были найдены запрещенные вещества, однако это были не наркотические средства, а именно допинговые вещества.
- 21 декабря, из-за обвинений нападающего "Динамо" Артема Беседина в применении допинга, киевский клуб досрочно вернет форварда Назария Русина из аренды в "Заре".
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме", и отстранен от футбольной деятельности.
- "Динамо" отреагировало на скандал, связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина.
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