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Espreso.tvОбществоВероятный мотив Антоненко абсурден, поскольку Шеремет не был другой расы, - адвокат

Вероятный мотив Антоненко абсурден, поскольку Шеремет не был другой расы, - адвокат


фото: golos.com.ua
Во время обысков в доме Андрея Антоненко не были найдены символика, литература, свидетельствующие о расистских или неонацистских убеждениях

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Адвокат перечислил все доказательные материалы и пояснил, что в ни в одном из них не фигурирует непосредственно Антоненко.

"Нет никаких оснований применять к господину Антоненко меру пресечения. Он не собирается прятаться, он просто хочет быть с семьей во время праздников", - добавил адвокат.

Уже в начале выступления второго представителя защиты, судья попросил защитников "не вдаваться в оценку доказательств".

Адвокат отметил, что Павел Шеремет не являлся представителем другой расы, поэтому утверждение обвинения в мотиве абсурдны. Также адвокат обратил внимание суда на то, что во время обыска дома у музыканта не обнаружены литература, символика или другие предметы, которые могли бы подтвердить версию следствия о расистских или неонацистских убеждениях ветерана.

Третий защитник сказал, что фамилия "Антоненко" в материалах дела повторяется лишь 4 раза - в частности, в постановлении о задержании и других подобных бумагах, датированных днем ​​задержания музыканта. Но в выводах приобщенных к делу экспертиз, например, непосредственно Антоненко не фигурирует.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
  • Общественные активисты, волонтеры, политики и другие представители украинского общества обратились к властям с открытым письмом о нарушении прав подозреваемых в убийстве Павла Шеремета ветерана АТО, военнослужащего Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугар и врачи и волонтеры Юлии Кузьменко.
  • Адвокаты просят суд отпустить подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под ночной домашний арест.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3166938

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