Вероятный мотив Антоненко абсурден, поскольку Шеремет не был другой расы, - адвокат
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Адвокат перечислил все доказательные материалы и пояснил, что в ни в одном из них не фигурирует непосредственно Антоненко.
"Нет никаких оснований применять к господину Антоненко меру пресечения. Он не собирается прятаться, он просто хочет быть с семьей во время праздников", - добавил адвокат.
Уже в начале выступления второго представителя защиты, судья попросил защитников "не вдаваться в оценку доказательств".
Адвокат отметил, что Павел Шеремет не являлся представителем другой расы, поэтому утверждение обвинения в мотиве абсурдны. Также адвокат обратил внимание суда на то, что во время обыска дома у музыканта не обнаружены литература, символика или другие предметы, которые могли бы подтвердить версию следствия о расистских или неонацистских убеждениях ветерана.
Третий защитник сказал, что фамилия "Антоненко" в материалах дела повторяется лишь 4 раза - в частности, в постановлении о задержании и других подобных бумагах, датированных днем задержания музыканта. Но в выводах приобщенных к делу экспертиз, например, непосредственно Антоненко не фигурирует.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
- Общественные активисты, волонтеры, политики и другие представители украинского общества обратились к властям с открытым письмом о нарушении прав подозреваемых в убийстве Павла Шеремета ветерана АТО, военнослужащего Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугар и врачи и волонтеры Юлии Кузьменко.
- Адвокаты просят суд отпустить подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под ночной домашний арест.
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