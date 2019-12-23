Убийство Шеремета: адвокаты Антоненко просят отпустить подзащитного под ночной домашний арест

23 декабря, 2019, 15:42

Адвокаты просят суд отпустить подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под ночной домашний арест

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Адвокат просит изменить меру пресечения на ночной домашний арест.

Защита агрументуе это так: Антоненко является студентом 4 курса заочной формы обучения, а сейчас как раз период сессии; также он имеет двоих несовершеннолетних детей, один из которых тяжело болен.

Адвокат также ходатайствовал, чтобы выпустили Антоненко из бокса, кроме того, он попросил у суда привлечь к делу ряд документов, среди которых характеристики, свидетельство экспертов и обращение общественности.

Они акцентировали, что тяжесть преступления, в котором подозревают Антоненко, не может быть единственным аргументом в пользу содержания его под стражей.

Также Антоненко готовы взять на поруки ряд деятелей: