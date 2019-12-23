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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: адвокаты Антоненко просят отпустить подзащитного под ночной домашний арест

Убийство Шеремета: адвокаты Антоненко просят отпустить подзащитного под ночной домашний арест


фото: apravda
Адвокаты просят суд отпустить подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под ночной домашний арест

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Адвокат просит изменить меру пресечения на ночной домашний арест.

Защита агрументуе это так: Антоненко является студентом 4 курса заочной формы обучения, а сейчас как раз период сессии; также он имеет двоих несовершеннолетних детей, один из которых тяжело болен.

Адвокат также ходатайствовал, чтобы выпустили Антоненко из бокса, кроме того, он попросил у суда привлечь к делу ряд документов, среди которых характеристики, свидетельство экспертов и обращение общественности.

Они акцентировали, что тяжесть преступления, в котором подозревают Антоненко, не может быть единственным аргументом в пользу содержания его под стражей.

Также Антоненко готовы взять на поруки ряд деятелей:

  • Оксана Корчинский - народная депутат 8 созыва;
  • Иван Савка - народный депутат 8 созыва;
  • Михаил Бондарь - действующий народный депутат Украины;
  • Андрей Левус - народный депутат 8 созыва;
  • Алексей Никифоров - подполковник ВСУ;
  • Александра Коваль - общественный деятель;
  • Александр Положинский - музыкант, лидер группы "Тартак".

 

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • Взять Кузьменко на поруки выразили готовность 20 человек, среди которых 4 депутата .
  • 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугар.
  • Общественные активисты, волонтеры, политики и другие представители украинского общества обратились к властям с открытым письмом о нарушении прав подозреваемых в убийстве Павла Шеремета ветерана АТО, военнослужащего Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь и врача и волонтера Юлии Кузьменко.
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