ТКГ проводит видеоконференцию по обмену пленными

23 декабря, 2019, 15:58

Продолжается видеоконференция Трехсторонней контактной группы, во время которой должны согласовать списки для обмена пленными с террористами ОРДЛО

Об этом сообщает Новынарня.

Переговоры стартовали 23 декабря, в 14:15.

Сепаратистские СМИ пишут, что основная тема переговоров: согласование списков лиц по формуле "всех установленных на всех установленных".

Вместе с тем, одна группа людей, которых планируют освободить в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными "Л / ДНР" уже согласована.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью.

"Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками ", - сказал Пристайко.