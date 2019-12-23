ТКГ проводит видеоконференцию по обмену пленными
Об этом сообщает Новынарня.
Переговоры стартовали 23 декабря, в 14:15.
Сепаратистские СМИ пишут, что основная тема переговоров: согласование списков лиц по формуле "всех установленных на всех установленных".
Вместе с тем, одна группа людей, которых планируют освободить в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными "Л / ДНР" уже согласована.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью.
"Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками ", - сказал Пристайко.
- Напомним, 9 декабря Украина и Россия во время переговоров в нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
- Участники Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами.
- 18 декабря в Минске стороны не договорились об обмене пленными и отводе, согласовали только "тишину".
- Представитель Украины по гуманитарным вопросам в ТКГ в Минске Валерия Лутковская назвала виновных в срыве обмена пленных.
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