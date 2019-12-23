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Espreso.tvОбществоТКГ проводит видеоконференцию по обмену пленными

ТКГ проводит видеоконференцию по обмену пленными


фото: REUTERS
Продолжается видеоконференция Трехсторонней контактной группы, во время которой должны согласовать списки для обмена пленными с террористами ОРДЛО

Об этом сообщает Новынарня.

Переговоры стартовали 23 декабря, в 14:15.

Сепаратистские СМИ пишут, что основная тема переговоров: согласование списков лиц по формуле "всех установленных на всех установленных".

Вместе с тем, одна группа людей, которых планируют освободить в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными "Л / ДНР" уже согласована.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью.

"Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками ", - сказал Пристайко.

  • Напомним, 9 декабря Украина и Россия во время переговоров в нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
  • Участники Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами.
  • 18 декабря в Минске стороны не договорились об обмене пленными и отводе, согласовали только "тишину".
  • Представитель Украины по гуманитарным вопросам в ТКГ в Минске Валерия Лутковская назвала виновных в срыве обмена пленных.
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