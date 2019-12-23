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Espreso.tvСпорт"Динамо" опровергло слухи об интересе к Иванисене

"Динамо" опровергло слухи об интересе к Иванисене


фото: zarya-lugansk.com
Киевское "Динамо" официально опровергло информацию об интересе к хавбеку луганской "Зари" Дмитрию Иванисене

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Киевское "Динамо" заявило, что не собирается покупать полузащитника "Зари" Дмитрия Иванисеню, также продавать или обменивать защитника Александра Тимчика и полузащитника Богдана Леднева, которые выступают на правах аренды за луганскую "Зарю" - клуб не собирается. Оба игрока вернутся в "Динамо" летом.

В нынешнем сезоне в составе "Зари" опорник провел 24 матча и забил 1 гол.

 

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