"Динамо" опровергло слухи об интересе к Иванисене
23 декабря, 2019, 17:40
Киевское "Динамо" официально опровергло информацию об интересе к хавбеку луганской "Зари" Дмитрию Иванисене
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Киевское "Динамо" заявило, что не собирается покупать полузащитника "Зари" Дмитрия Иванисеню, также продавать или обменивать защитника Александра Тимчика и полузащитника Богдана Леднева, которые выступают на правах аренды за луганскую "Зарю" - клуб не собирается. Оба игрока вернутся в "Динамо" летом.
В нынешнем сезоне в составе "Зари" опорник провел 24 матча и забил 1 гол.
- 19 декабря стало известно, что полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня попал в сферу интересов киевского "Динамо" , которое готово приобрести футболиста за 1 млн евро.
- Напомним, 14 декабря в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Зарю" .
- 15 декабря "Динамо" одолело в Чернигове "Десну" и вышло на второе место в турнирной таблице.
- 5 ноября хавбек луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня получил дебютный вызов в национальную сборную Украины от главного тренера Андрея Шевченко.
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