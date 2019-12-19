"Динамо" готово выложить 1 млн евро за футболиста сборной Украины
19 декабря, 2019, 17:49
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня попал в сферу интересов киевского "Динамо", которое готово приобрести футболиста за 1 млн евро
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
Во время зимнего трансферного окна киевское "Динамо" планирует усилить состав, в сферу интересов столичного клуба попал опорный полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня. Киевляне готовы выложить за хавбека 1 млн евро.
Дмитрий Иванисеня является выпускником академии донецкого "Шахтера". В нынешнем сезоне в составе "Зари" опорник провел 24 матча и забил 1 гол.
За сборную Украины сыграл 1 матч - дебютировал 14 ноября в товарищеской игре против Эстонии (1: 0).
- Напомним, 14 декабря в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Зарю" .
- 15 декабря "Динамо" одолело в Чернигове "Десну" и вышел на второе место в турнирной таблице.
- 5 ноября хавбек луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня получил дебютный вызов в национальную сборную Украины от главного тренера Андрея Шевченко.
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