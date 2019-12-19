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Espreso.tvСпорт"Динамо" готово выложить 1 млн евро за футболиста сборной Украины

"Динамо" готово выложить 1 млн евро за футболиста сборной Украины


фото: ffu.ua
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня попал в сферу интересов киевского "Динамо", которое готово приобрести футболиста за 1 млн евро

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Во время зимнего трансферного окна киевское "Динамо" планирует усилить состав, в сферу интересов столичного клуба попал опорный полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня. Киевляне готовы выложить за хавбека 1 млн евро.

Дмитрий Иванисеня является выпускником академии донецкого "Шахтера". В нынешнем сезоне в составе "Зари" опорник провел 24 матча и забил 1 гол.

За сборную Украины сыграл 1 матч - дебютировал 14 ноября в товарищеской игре против Эстонии (1: 0).

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