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Espreso.tvОбществоПод суд по апелляции Антоненко стянули нацгвардейцев. ФОТО

Под суд по апелляции Антоненко стянули нацгвардейцев. ФОТО

К зданию Апелляционного суда в Киеве, где 23 декабря рассматривается апелляция подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко, стянули силовиков

Об этом сообщает "Буквы".

В понедельник, 23 декабря, Апелляционный суд во второй раз рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. На время рассмотрения апелляции в суде была организована усиленная охрана. Под залом суда и в суде очевидцы насчитывают около 100 правоохранителей.

Сообщается, что перед судом судебное заседание перенесли в малый зал, чтобы ограничить количество присутствующих на суде.

Заседание суда было назначено на 13:20 часов, но началось только через час - в 14.20. Перед началом заседания правоохранители блокировали вход в зал.

Фото "Буквы":

Фото издание " Радио Свобода ":

  • Напомним, Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
  • 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко на позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
  • Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сержанта УСН Андрея Антоненко на 23 декабря.

 

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