Под суд по апелляции Антоненко стянули нацгвардейцев. ФОТО

23 декабря, 2019, 15:48

К зданию Апелляционного суда в Киеве, где 23 декабря рассматривается апелляция подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко, стянули силовиков

Об этом сообщает "Буквы".

В понедельник, 23 декабря, Апелляционный суд во второй раз рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. На время рассмотрения апелляции в суде была организована усиленная охрана. Под залом суда и в суде очевидцы насчитывают около 100 правоохранителей.

Сообщается, что перед судом судебное заседание перенесли в малый зал, чтобы ограничить количество присутствующих на суде.

Заседание суда было назначено на 13:20 часов, но началось только через час - в 14.20. Перед началом заседания правоохранители блокировали вход в зал.

Фото "Буквы":

Фото издание " Радио Свобода ":

В Киевском апелляционном суде будут слушать апелляцию на меру пресечения фигурантам по делу # Шеремет а, в частности Андрею Антоненко # УСН . Сотни спецназовцев в суде. Возникают мелкие конфликты с активистами. Да, им не позволили занести в суд флаг # Украине pic.twitter.com/icnuqLUGNa - Solonyna Yeugen (@SolonynaY) December 23, 2019