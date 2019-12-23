Под суд по апелляции Антоненко стянули нацгвардейцев. ФОТО
Об этом сообщает "Буквы".
В понедельник, 23 декабря, Апелляционный суд во второй раз рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. На время рассмотрения апелляции в суде была организована усиленная охрана. Под залом суда и в суде очевидцы насчитывают около 100 правоохранителей.
Сообщается, что перед судом судебное заседание перенесли в малый зал, чтобы ограничить количество присутствующих на суде.
Заседание суда было назначено на 13:20 часов, но началось только через час - в 14.20. Перед началом заседания правоохранители блокировали вход в зал.
Фото "Буквы":
Фото издание " Радио Свобода ":
В Киевском апелляционном суде будут слушать апелляцию на меру пресечения фигурантам по делу # Шеремет а, в частности Андрею Антоненко # УСН . Сотни спецназовцев в суде. Возникают мелкие конфликты с активистами. Да, им не позволили занести в суд флаг # Украине pic.twitter.com/icnuqLUGNa- Solonyna Yeugen (@SolonynaY) December 23, 2019
- Напомним, Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
- 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко на позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
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Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сержанта УСН Андрея Антоненко на 23 декабря.
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