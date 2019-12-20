Мера пресечения Антоненко: рассмотрение апелляции перенесли на 23 декабря
20 декабря, 2019, 12:54
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сержанта ССО Андрея Антоненко на 23 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Рассмотрение апелляции на меру пресечения Антоненко перенесли на 23 декабря на 13.20. Суд перенесли из-за того, что прокуроры не пришли на заседание.
Отметим, что аналогичное решение суд принял и о заседании по изменению меры пресечения другой подозреваемой по этому делу Юлии Кузьменко. Заседание перенесено на 23 декабря. В это время адвокат Кузьменко и его побратимы не идут из зала суда, требуя продолжения заседания.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
- 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко с позывным Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
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