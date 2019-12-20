Мера пресечения Антоненко: рассмотрение апелляции перенесли на 23 декабря

20 декабря, 2019, 12:54

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сержанта ССО Андрея Антоненко на 23 декабря

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Рассмотрение апелляции на меру пресечения Антоненко перенесли на 23 декабря на 13.20. Суд перенесли из-за того, что прокуроры не пришли на заседание.

Отметим, что аналогичное решение суд принял и о заседании по изменению меры пресечения другой подозреваемой по этому делу Юлии Кузьменко. Заседание перенесено на 23 декабря. В это время адвокат Кузьменко и его побратимы не идут из зала суда, требуя продолжения заседания.