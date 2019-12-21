Зеленский погулял на новогоднем корпоративе "Слуги народа"
Об этом сообщает "Украинская правда" .
Партия "Слуга народа" провела новогодний корпоратив 20 декабря в Киеве, в КВЦ "Парковый". Кроме депутатов на корпоративе присутствовали президент Владимир Зеленский , руководитель его Офиса Андрей Богдан , первый помощник президента Сергей Шефир .
"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказал один из депутатов "Слуги народа".
Также на корпоратив посетили премьер-министр Алексей Гончарук и чиновники Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.
По данным источников, гостей развлекала ведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil, а "95-й Квартал" записал для корпоратива видеообращение.
"Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", - рассказал один из депутатов, который не захотел быть названным.
В то же время, народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошинець выложила фото и видео с корпоратива.
- 20 декабря сообщалось, что партия "Слуга народа" потратит на корпоратив до 1 млн грн .
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